Die marktreife Produktion von Apples Mixed-Reality-Brille "Vision Pro" läuft einem Pressebericht zufolge nicht wie geplant. Apple sehe sich gezwungen, die Produktionspläne zu kürzen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Montag und bezog sich dabei auf informierte Personen. Demnach gibt es vor allem Probleme mit der Komplexität des Headset-Designs und Schwierigkeiten in der Produktion. Vor allem die hochauflösenden Bildschirme sollen herausfordernd sein.

03.07.2023 09:26