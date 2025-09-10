Vorbote von faltbarem iPhone?

Für Branchenanalyst Francisco Jeronimo vom Marktforscher IDC zeigt das Air, wie weit Apple bereits bei der Entwicklung eines faltbaren iPhones ist. Er geht sogar davon aus, dass die dabei erzielten technischen Fortschritte das dünnere Air erst möglich gemacht haben. «Sie sind auf dem richtigen Weg, weil das Air eines der dünnsten verfügbaren Smartphones ist, wenn nicht das dünnste.» Laut Medienberichten könnte Apple ein iPhone, das sich auf die Grösse eines kleinen Tablets auffalten lässt, im kommenden Jahr vorstellen. Samsung setzte in diesem Jahr den Massstab in dem Markt mit einer extrem dünnen Generation seiner Modellreihe Galaxy Fold.