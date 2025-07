Der iPhone-Hersteller Apple hat vor dem EU-Gericht in Luxemburg nach eigenen Angaben Beschwerde gegen eine Millionenstrafe der EU-Kommission eingereicht. Das im April verhängte Bussgeld in Höhe von 500 Millionen Euro gehe nach Ansicht des US-Konzerns «weit über das hinaus, was das Gesetz vorschreibt», teilte Apple am Montag mit.