Wie die italienische Kartellaufsicht AGCM am Montag mitteilte, habe Apple gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Markt für App-Entwickler verstossen. «Auf diesem Markt hat Apple durch seinen App-Store eine absolute Vormachtstellung inne», erklärte die Behörde. Eine Untersuchung habe ergeben, dass Apple Drittentwicklern von Apps zu restriktive Datenschutzbestimmungen auferlegt habe, erklärte die AGCM weiter.