Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um zehn Prozent auf gut 94 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Rund ein Prozentpunkt davon geht nach Einschätzung des Konzerns auf vorgezogene Käufe wegen der Zoll-Situation zurück, sagte Apple-Chef Tim Cook dem US-Sender CNBC. Apple-Geräte werden grösstenteils in Asien gebaut, etwa in China, Indien und Vietnam. Für Einfuhren aus diesen Ländern wurden schrittweise hohe Zölle fällig. Vor drei Monaten sagte Cook, inzwischen werde rund die Hälfte der in den USA verkauften iPhones aus Indien geliefert.