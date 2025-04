Einstweilige Ausnahmen von US-Zöllen auf bestimmte Elektronikprodukte haben am Montag den Papieren von Apple weiteren Auftrieb beschert. Im vorbörslichen US-Handel legten sie um 5,2 Prozent auf gut 208,41 US-Dollar zu, nachdem sie bereits am Freitag im Zuge einer Markterholung in den USA um gut 4 Prozent höher aus dem Handel gegangen waren.