Der mit umfangreichen Machtbefugnissen ausgestattete Staatspräsident ist nach einem Militärputsch seit 1979 im Amt. Damals stürzte der heute 83-jährige Obiang seinen Onkel, der der erste Staatschef nach der Unabhängigkeit war. In Äquatorialguinea finden zwar regelmässig Wahlen statt, sie erfüllen aber sowohl nach Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen als auch der EU keine demokratischen Standards.