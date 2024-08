Ursache seien geringere Mengen in der Rohölproduktion und schwächere Margen im Raffineriegeschäft. Der Öl-Riese setzt jedoch seine grosszügige Dividendenpolitik fort und will für das Quartal 31,1 Milliarden Dollar ausschütten und damit mehr, als er unter dem Strich eingefahren hat. Teil dieser Ausschüttung ist eine leistungsbezogene Komponente von 10,8 Milliarden Dollar. Von der Gewinnbeteiligung profitiert das Königreich am meisten, hält es doch direkt knapp 81,5 Prozent an dem Konzern und der Staatsfonds PIF weitere 16 Prozent.