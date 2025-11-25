Auch dass das obere und das untere Ende der Lohnskala nicht weiter auseinanderdrifte, sei positiv, sagte Müller vor den Medien. Auch der Tieflohn sei in der Schweiz im internationalen Vergleich sehr hoch. «Viele Tieflöhne sind kein Endpunkt. Sie werden häufig für Einsteiger-Jobs bezahlt.»