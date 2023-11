Dies kündigte Moser am Montag im Gespräch mit der Zeitung «Le Temps» an. «Wir werden nicht zu Erhöhungen von vier bis fünf Prozent kommen, wie es die Gewerkschaften fordern», fügt er hinzu. Die Inflation werde für 2023 bei etwa 2,1 Prozent erwartet, so der Arbeitgeberpräsident.