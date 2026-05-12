Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände bleiben in der Schweiz trotz Strukturwandel und Globalisierung ein zentraler Machtfaktor. Rund 60 Prozent aller Beschäftigten arbeiteten in Unternehmen, die Mitglied eines Arbeitgeber- oder Wirtschaftsverbands seien, teilte die Gewerkschaft Unia am Dienstag unter Verweis auf eine neue Studie mit.