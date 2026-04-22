Die Studie hat PwC in Zusammenarbeit mit der Umfrageplattform True Choice erstellt und basiert auf den Antworten von 1004 Mitarbeitenden. Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum vom 3. bis 10. September 2025. Die meisten Antworten stammen laut PwC aus dem Gesundheits- und Pharmasektor, der öffentlichen Verwaltung und der Konsumgüterindustrie.