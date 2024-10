Die Bundesagentur für Arbeit will das Potenzial von Studierenden aus Indien besser für den Kampf gegen Fachkräftemangel in Deutschland nutzen. Derzeit seien junge Leute aus Indien die grösste nationale Gruppe von ausländischen Studierenden an den deutschen Hochschulen, noch vor den Chinesen, sagte Vanessa Ahuja, im Vorstand der Bundesagentur zuständig für die Gewinnung ausländischer Fachkräfte, der Deutschen Presse-Agentur. Nur etwas mehr als ein Drittel aller ausländischen Studierenden bleibe bisher nach dem Studium mehr als zehn Jahre in Deutschland - die Gründe reichten von Sprachhemmnissen bis zu Diskriminierungserfahrungen.