In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote in Spanien mit 10,3 Prozent und in Finnland mit 9,8 Prozent. Am niedrigsten lag die Quote in Slowenien, wo sie bei 2,9 Prozent lag. Deutschland weist mit 3,7 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.