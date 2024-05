Geringerer Rückgang als üblich

Zum einen seien in einigen saisonal exponierten Branchen die Rückgänge der Arbeitslosigkeit weniger ausgeprägt gewesen als in früheren Jahren, so Zürcher. Hinzu komme die gedämpte Arbeitskräftenachfrage in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, welche die internationale Konjunkturschwäche spüre.