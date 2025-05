Ende April waren 130'101 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet, sagte Damien Yerly, stellvertretender Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung beim Seco, am Dienstag an einer Telefonkonferenz. Das waren 2468 Personen oder 1,9 Prozent weniger als im März.