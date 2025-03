Der Daten zeigten an, dass der Geschäftsgang in der Maschinen- und der Uhrenindustrie harzt, so der Seco-Experte. «85 Prozent der Voranmeldungen im Februar betrafen Arbeitnehmende dieser Branchen.» Jedoch werde in der Regel weitaus nicht für alle angemeldeten Personen Kurzarbeit abgerechnet. Im letzten Jahr war das bei gut der Hälfte der Fall.