Zum Jahresende 2025 hin gelang es der Schweiz, in Verhandlungen mit den USA die Basis zu einem Handelsabkommen zu legen. Als Folge davon hatte die US-Regierung die Strafzölle von 39 auf 15 Prozent reduziert. Doch bleibt die Unsicherheit der Firmen in Zollfragen nach wie vor gross.