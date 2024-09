Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im August leicht gestiegen. Sie nahm auf 2,4 Prozent von 2,3 Prozent im Vormonat Juli zu. Saisonbereinigt verharrte die Quote aber bei 2,5 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte.