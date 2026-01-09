Auf der Gegenseite fielen indes die Beiträge der öffentlichen Hand tiefer aus. Der Bund hatte laut den Angaben im Rahmen eines Massnahmenpakets angekündigt, seine Leistungen an die ALV für die Jahre 2025 bis 2029 um insgesamt 1,25 Milliarden Franken zu kürzen. Für 2025 seien die Leistungen des Bundes dabei vollumfänglich entfallen, so das Seco.