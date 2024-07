Zunächst im Herbst und dann seit diesem Frühjahr seien die saisonbereinigten Werte in der Arbeitslosenstatistik leicht angestiegen, erklärte Oliver Schärli, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung im Seco, an einer Telefonkonferenz. Vor allem in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sei dies der Fall gewesen.