Der britische Arbeitsmarkt zeigt sich weiter von seiner robusten Seite. Im April ging die Arbeitslosenquote zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London bekannt gab. Ökonomen hatten dagegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 4,0 Prozent gerechnet. Im Dreimonatsvergleich bis April ergibt sich jedoch ein leichter Anstieg der Quote.

13.06.2023 08:47