Kurzarbeit in der Industrie

Keine allzu deutlichen Folgen der in der Wirtschaft wachsenden Unsicherheiten sind bislang bei der Kurzarbeit auszumachen. Die dazu jeweils mit Verzögerung veröffentlichten Daten zeigen zwar für September einen Anstieg der von Kurzarbeit betroffenen Personen um ein Viertel auf 10'785. In den Anfangsmonaten des Jahres lag diese Zahl jedoch jeweils über 20'000.