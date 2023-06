In der Eurozone hat die Arbeitslosigkeit im Mai auf einem Rekordtief verharrt. Die Arbeitslosenquote betrug 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Bereits im Vormonat war die Quote auf dieses Niveau gesunken. Niedriger war sie seit Einführung des Euro noch nie. Experten hatten die Entwicklung im Schnitt erwartet.

30.06.2023 11:00