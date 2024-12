Je nach Jahreszeit können saisonale Schwankungen die Werte in der Arbeitsmarktstatistik beeinflussen. So ruhen im Winter beispielsweise viele Baustellen, oder auch im Tourismus gibt es in der Zwischensaison weniger zu tun. Im November waren denn auch grössere Zuwächse in den Arbeitslosenzahlen des Baugewerbes (+17 Prozent) und Gastgewerbes (+9,4 Prozent) zu beobachten.