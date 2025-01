Die Arbeitslosenquote stieg im Monat Dezember auf 2,8 Prozent von 2,6 Prozent im November. In den Wintermonaten nimmt die Quote in der Regel zu, da beispielsweise Baustellen stillstehen. Wohl auch deshalb zog die Arbeitslosenquote bei ausländischen Arbeitskräften am stärksten an. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte die Quote bei 2,6 Prozent.