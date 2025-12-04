Die Zölle von US-Präsident Donald Trump hätten Spuren in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sowie in der Uhrenindustrie hinterlassen, sagte Cosandey. Die MEM- und die Uhrenindustrie hätten in den Monaten zuvor noch auf Hochtouren produziert, um die Waren in die USA zu verschiffen, bevor die Zölle in Kraft traten. Jetzt würden die Aufträge nachlassen und es herrsche Katerstimmung.