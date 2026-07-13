Insbesondere bei der UBS bewegt sich das Stellenangebot mit gegenwärtig nicht einmal 50 ausgeschriebenen Jobs auf sehr tiefem Niveau. Im Vergleich zum Juni 2025 sind damit aktuell 60 Prozent weniger offene Stellen auf der Webseite aufgeführt, im Vergleich zum Sommer 2024 gar fast 80 Prozent weniger. Und 2023, als es auch bei der frisch übernommenen CS ein Stellenportal gab, suchten UBS und CS zusammen für nicht weniger als 270 Positionen eine neue Arbeitskraft.