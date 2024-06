Ein Beleg für den guten Zustand des Arbeitsmarktes ist für Zürcher auch die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen sei mit rund 12 Prozent nach wie vor extrem tief. «Das heisst beispielsweise, dass bei Jobwechseln der Anschluss fehlt oder es eine kleine Wartezeit gibt», so Zürcher. «Aber es ist nicht so, dass sich die Arbeitslosigkeit stark verhärtet hätte und damit zu einem strukturellen Problem würde.»