Angesichts des Kriegs konnten sich die Minister allerdings auch wie schon bei früheren G20-Ministertreffen in diesem Jahr nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigen und Arbeitsminister Bhupender Yadav vom Vorsitzland Indien präsentierte stattdessen eine eigene Zusammenfassung der Beratungen. Indien hat in diesem Jahr den Vorsitz der wichtigen G20-Länder. Der Hauptgipfel findet im September in der Hauptstadt Neu Delhi statt. Zu den G20-Ländern gehören unter anderem auch Russland, China und die Türkei./svv/DP/stw