Frage nach Drittanbietern

Das soll auch künftig für die meisten Fahrer so bleiben. Rund fünf Prozent des Liefervolumens werde indes an spezialisierte Drittanbieter ausgelagert, teilte das Unternehmen seinerzeit mit. Das Konzept wurde bereits in Berlin mit einem Subunternehmen getestet. Auch in der Hauptstadt soll das in einigen Bezirken weiter so umgesetzt werden. Die NGG befürchtet, dass betroffene Beschäftigte bei den Drittanbietern zu schlechteren Bedingungen unterwegs sind und durch das neue Modell in die Scheinselbstständigkeit abrutschen könnten./maa/DP/he