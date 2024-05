Das Arbeitsverhältnis mit dem Leiter Vertrieb von SBB Cargo ist per 30. April in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, wie die SBB am Mittwoch mitteilten. Die Compliance-Untersuchung der SBB habe mehrere Verstösse ergeben, unter anderem seien Interessenbindungen nicht deklariert worden.