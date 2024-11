In der Schweiz ist die Arbeitszufriedenheit hoch, gleichzeitig belastet aber der tägliche Stress die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sind Ergebnisse aus dem am Mittwoch erstmals vom Personalvermittler Manpower veröffentlichten «Global Talent Barometer». Luft nach oben gibt es in den Unternehmen auch in der Talentförderung.