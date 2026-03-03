Der nominierte Ganz ist den Angaben zufolge seit 19 Jahren Mitglied der Konzernleitung von Sika und leitet dort die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika). Er verfüge über internationale Managementerfahrung, unter anderem in Frankreich und den USA, sowie über umfassende Kenntnisse entlang der Wertschöpfungskette im Baubereich.