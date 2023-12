Die Situation in der Division «Türen» habe sich nach einem Volumenrückgang im ersten Halbjahr in den letzten Monaten verbessert. Der Auftragseingang sei gegenüber der Vorjahresperiode jeweils wieder positiv gewesen. Insgesamt erwartet Arbonia in der Türendivision 2023 einen im hohen einstelligen Prozentbereich tieferen Umsatz als im Vorjahr, was sich negativ auf die EBITDA-Marge auswirken werde.