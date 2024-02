«Unsere Wettbewerbsposition ist im Türengeschäft besser als im globalen Wärmepumpengeschäft», sagte der exekutive Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben am Dienstag an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. Arbonia habe seine Türendivision in den letzten Jahren gestärkt und sei damit in einer guten Ausgangslage, im europäischen Markt zu wachsen.