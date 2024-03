Der Stahlhersteller ArcelorMittal beteiligt sich an dem französischen Rohrhersteller Vallourec . Der Konzern übernehme 28,4 Prozent für rund 955 Millionen Euro von Fonds des Finanzinvestors Apollo, teilte ArcelorMittal am Mittwoch in Luxemburg mit. Ein Übernahmeangebot für die gesamte Gesellschaft soll es die nächsten sechs Monate nicht geben. Vallourec stellt nahtlose Stahlrohre sowie spezifische Rohranwendungen her, die schwerpunktmässig für die Energiemärkte bestimmt sind, aber auch in der Automobilindustrie oder im Bau eingesetzt werden.

13.03.2024 09:36