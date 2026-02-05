Die EU-Kommission hatte im Oktober eine deutliche Reduzierung der zollfreien Einfuhrmengen für Stahl vorgeschlagen, für Einfuhrmengen oberhalb der Quote soll sich der Steuersatz auf 50 Prozent verdoppeln. Geplant sind die neuen Zölle für Juli, müssen aber noch vom EU-Parlament gebilligt werden. Europa will sich mit den höheren Zöllen vor allem gegen billigere Importe aus China schützen. Nachdem bereits USA, Indien und Lateinamerika strengere Schutzmassnahmen in Gang gesetzt haben, gibt es Sorgen vor einer Überschwemmung der europäischen Märkte mit Stahl aus der Volksrepublik. China ausgeklammert, schätzt ArcelorMittal, dass der weltweite Stahlverbrauch im laufenden Jahr um zwei Prozent zulegen dürfte./tav/lew/stk