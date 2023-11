Der deutliche Sieg des ultraliberalen Populisten Javier Milei bei der Präsidentenwahl in Argentinien lässt am Dienstag den heimischen Aktienmarkt deutlich anziehen. Der Leitindex Merval stieg an der Börse in Buenos Aires im frühen Handel um mehr als 20 Prozent und knüpfte damit an seine Kursgewinne vom vergangenen Freitag an. Nach der Wahl am Sonntag war die Börse zu Wochenbeginn noch wegen eines nationalen Feiertags geschlossen geblieben.

21.11.2023 15:46