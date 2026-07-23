Getragen wurde der Zuwachs fast komplett von der Arznei. Seinen operativen Gewinn konnte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern trotz gestiegener Forschungs- und Vermarktungskosten mit 887 Millionen Dollar auf mehr als das Zweieinhalbfache steigern. Und unter dem Strich schwoll der Gewinn immerhin mit 838 Millionen Dollar auf fast das Doppelte an. Vorbörslich zog die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate um 5 Prozent gegenüber dem offiziellen Vortagesschluss an.