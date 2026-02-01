Schwund ist einkalkuliert

Miles & More weist die Kritik zurück. Man sei sich zwar bewusst, dass der Wechsel mit einem gewissen Aufwand verbunden sei. «Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass dies für alle Beteiligten der bestmögliche und sicherste Weg ist. Den einmaligen Aufwand gleichen wir durch den Wechselbonus und weitere langfristige Vorteile aus.» Die Umstellung der einzelnen Karten könne nahtlos erfolgen, wenn die Kunden dies wünschten. Für einen schnellen Wechsel bis zum 15. Februar habe man Boni von bis zu 6.000 Meilen und 40 Points angeboten.