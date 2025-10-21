Produktion läuft noch

In den Autowerken halten sich die Auswirkungen nach Angaben der Unternehmen bisher noch in Grenzen. «Derzeit ist unsere Produktion unbeeinträchtigt», sagte ein VW -Sprecher. Auch eine am Freitag geplante Unterbrechung in Wolfsburg habe nichts mit einem Chipmangel zu. VW stehe aber in engem Kontakt mit allen Beteiligten, um Risiken früh zu erkennen und reagieren zu können. Nexperia liefere nicht direkt an VW, aber an Zulieferer, die Komponenten für VW herstellen.