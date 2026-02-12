Innerhalb weniger Minuten über 1.000 Kilometer

Im Gegensatz zu Marschflugkörpern werden ballistische Raketen in grosse Höhen ausserhalb der Atmosphäre von üblicherweise über 1.000 Kilometern geschossen, sie erreichen ihr Ziel grossenteils ohne Antrieb auf der ballistischen Flugbahn. Die Raketen könnten innerhalb weniger Minuten Ziele in mehr als 1.000 Kilometern Entfernung erreichen, sagte Pery. «Wir sind in Gesprächen mit dem französischen Verteidigungsministerium und der französischen Beschaffungsagentur.» Interesse gebe es aber auch in anderen europäischen Ländern, einschliesslich Deutschlands. «Es ist Zeit zu entscheiden, ob wir» - gemeint waren Europas Regierungen - «dieses System entwickeln wollen oder nicht.».