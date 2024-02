In der Spitze hatten die Papiere mit 164 Dollar sogar um mehr als 42 Prozent zugelegt und damit in nur drei Handelstagen, seit der Konzern in der vergangenen Woche mit seinem Zahlenwerk und Ausblick die Anleger überzeugt hatte, einen Zuwachs von 113 Prozent erzielt. Der Handelsumsatz mit ARM-Papieren war zum Wochenauftakt sechsmal so hoch wie der durchschnittliche Umsatz in den vergangenen drei Monaten.