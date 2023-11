Die israelischen Truppen hätten in Dschabalia «Terroristen getötet, viele Waffen sichergestellt, Tunnelschächte aufgedeckt», hiess es in der israelischen Mitteilung. Einer der Tunnelschächte habe neben einem Kindergarten gelegen und führe zu einem weitverzweigten unterirdischen Tunnelsystem. In dem Stützpunkt sei auch «wichtiges operatives Material gefunden worden, in dem es um die Einsatzpläne des Feindes» gehe.