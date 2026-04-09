Die israelische Armee warnte am Abend vor Angriffen aus dem Libanon auf andere Gebiete in Israel in den kommenden Stunden. Sie rief die Bevölkerung des ganzen Landes zur Wachsamkeit auf.
Bei verheerenden israelischen Angriffen im Libanon, darunter in der Hauptstadt Beirut, waren libanesischen Angaben zufolge mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen.
Israel kündigte am Donnerstagabend Gespräche mit dem verfeindeten Nachbarland Libanon an. Demnach soll es dabei auch um die Entwaffnung der Hisbollah gehen./cir/DP/he
(AWP)