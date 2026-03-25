Das israelische Militär teilte bereits am Abend mit, dass eine iranische Rakete auf libanesisches Territorium gefallen sei.
Unter Bewohnern war gestern Panik ausgebrochen, als nach dem Absturz der Raketenteile Explosionen nahe der US-Botschaft unweit der Hauptstadt Beirut zu hören waren. Bei der Küstenstadt Dschunie schlugen Trümmer ein. Es gab die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Der Iran äusserte sich bisher nicht.
Die Hisbollah im Libanon wird vom Iran unterstützt und kämpft aktuell - ebenso wie der Iran - mit Raketen und Drohnen gegen den gemeinsamen Erzfeind Israel./arj/DP/jha
(AWP)