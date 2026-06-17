Nach der Einigung auf ein Memorandum of Understanding (MoU) am vergangenen Wochenende treffen sich voraussichtlich hochrangige Vertreter der USA und der Islamischen Republik Iran am Freitag in Anwesenheit hochrangiger Vertreter der Islamischen Republik Pakistan und des Staats Katar auf dem Bürgenstock, um das MoU zur Beendigung der Militäroperationen der beiden Länder offiziell zu unterzeichnen.