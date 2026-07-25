Wie viele unterirdische Militäranlagen die Schweiz besitzt, ist nicht bekannt. Historische Quellen sprechen von rund 20'000 «Objekten der Verteidigung», wie der «Blick» schrieb. Hinzu kommen rund neun Millionen Schutzplätze in rund 370'000 privaten und öffentlichen Schutzräumen, wie der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz zu entnehmen ist.