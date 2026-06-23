Zum Auftrag der Armee gehörten auch logistische Unterstützung mit Material sowie Hilfe beim Auf- und Abbau. Weitere Aufgaben waren Überwachungsleistungen und die Abwehr von Minidrohnen im Rahmen des Eigenschutzes. Zudem brachte die Armee ihre Fähigkeiten im Cyber- und ABC-Schutz ein.